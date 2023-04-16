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Угорщина заборонила імпорт аграрної продукції з України

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Угорщина заборонила імпорт аграрної продукції з України
Угорщина тимчасово заборонила імпорт зернових, олійних культур та деяких інших сільськогосподарських продуктів з України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання 24.hu з посиланням на міністра сільського господарства країни Іштвана Надя.

"Уряд зобов'язується представляти інтереси угорських фермерів, і за відсутності дієвих заходів з боку Євросоюзу, він, як і Польща, тимчасово заборонить імпорт зернових та олійних культур з України та деяких інших сільськогосподарських продуктів в Угорщину", – заявив Іштван Надь.

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За його словами, це обмеження триватиме до 30 червня 2023 року. За цей час Євросоюз зможе знайти рішення у ситуації, що склалася, оскільки продовження нинішніх ринкових тенденцій завдасть серйозної шкоди угорському сільському господарству. Адже, як стверджує Надь, українське сільське господарство, яке працює з виробничими практиками, що більше не дозволені в ЄС і, як наслідок, з надзвичайно низькими виробничими витратами, почало експортувати на європейський ринок велику кількість м'яса птиці, яєць і меду, на додаток до зернових і олійних культур. Це унеможливило збут продукції угорськими та центральноєвропейськими фермерами.

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Топ коментарі

  • Тарас Петренко 23a9f892
    Что, ****** мадьярские, соснули у т. н. "экономически несуществующей страны"? Так кто тут у нас экономически несуществующий?
  • Максим Редька 9c29563d
    А Польща тому що наші хитросракі ділки заради власного зиску знайдуть як насрати навіть найближчим друзям. Польща допомагає нам єкспортувати зерно, бо у нас море заблоковане, і от наші ділки везуть вантаж ніби як транзитом, а по факту зерно далі польщі не їде, і потрапляє в країну без митного збору, набагато дешевше польського, з якого поляки платять податок.
  • Вадик Недригайло
    Все вірно, хитросракі ділки нарвалися на справедливість. Це стосується усі сусідні країни, хлібороби яких страждають від такої практики українських транзитерів . Не погано було б назвати імена цих "героїв".
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