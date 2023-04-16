Протягом 15 квітня авіація та артилерія ЗСУ завдали ударів по 8 районах скупчення ворога, складу боєприпасів, РЛС та ЗРК, - Генштаб
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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по окупантах протягом 15 квітня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів.
А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили, а також район зосередження артилерії, радіолокаційну станцію, зенітно-ракетний комплекс та склад боєприпасів".