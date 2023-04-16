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Протягом 15 квітня авіація та артилерія ЗСУ завдали ударів по 8 районах скупчення ворога, складу боєприпасів, РЛС та ЗРК, - Генштаб

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Протягом 15 квітня авіація та артилерія ЗСУ завдали ударів по 8 районах скупчення ворога, складу боєприпасів, РЛС та ЗРК, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по окупантах протягом 15 квітня. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів.

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили, а також район зосередження артилерії, радіолокаційну станцію, зенітно-ракетний комплекс та склад боєприпасів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 14 квітня авіація та артилерія ЗСУ уразили 8 районів зосередження окупантів, 1 пункт управління, 1 станцію РЕБ, - Генштаб

Топ коментарі

  • Amber
    Слава ЗСУ 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
  • три - пятнадцать
    в нас один Бог - Україна!
    і є один чорт - кацапня.
    зі святом всіх!
  • goodmen
    А нас в Запорожье только что рашисты поздравили с Пасхой. 4 прилёта в сам областной город, скорее всего в центр, в районе Фестивальной площади, видел вспышку взрыва начал считать секунды,звук ко мне дошёл на 13-15 секунде. Всех с Праздником ,береги Вас всех Боженька.
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