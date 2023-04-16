Протягом 15 квітня авіація та артилерія ЗСУ завдали ударів по 8 районах скупчення ворога, складу боєприпасів, РЛС та ЗРК, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по окупантах протягом 15 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів.

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили, а також район зосередження артилерії, радіолокаційну станцію, зенітно-ракетний комплекс та склад боєприпасів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 14 квітня авіація та артилерія ЗСУ уразили 8 районів зосередження окупантів, 1 пункт управління, 1 станцію РЕБ, - Генштаб