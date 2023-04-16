У Деснянському районі Києва ввечері 15 квітня стався вибух гранати - поранено 2 особи, - Нацполіція

ввечері, 15 квітня, у Деснянському районі Києва, за попередньою інформацією, вибухнула граната.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

У повідомленні зазначається: "Правоохоронці встановлюють обставини травмування осіб у Деснянському районі столиці

Сьогодні ввечері до поліції Києва надійшла інформація про те, що на вулиці Милославській було чутно вибух та у подальшому виявлено жінку і чоловіка із тілесними ушкодженнями.

Попередньо правоохоронці з’ясували, що вибухнула граната, внаслідок чого чоловік та його знайома отримали тілесні ушкодження. На даний час потерпілих госпіталізовано у лікарню.

Поліцейські встановлюють усі обставини інциденту. На місці працюють профільні служби".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Львові стався вибух, загинула людина, - депутат міськради Зінкевич