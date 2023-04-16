Російські окупанти завдали удару по Костянтинівці - троє поранених, - прокуратура

Внаслідок обстрілу Костянтинівки на Донеччині у суботу поранено трьох цивільних.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва заявила у коментарі Суспільному

Вона підкреслила: "Станом на 18:30 внаслідок чисельних атак отримали поранення троє цивільних жителів: 30 та 44-річні жінки, які під час обстрілу були в аптеці, а також 31-річний чоловік, що перебував неподалік від одного з торговельних центрів міста".

За її словами, у місті пошкоджено торговельні об'єкти, легкові автомобілі та приватні та багатоквартирні будинки.

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