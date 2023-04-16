Росіяни завдали авіаудар по Семенівці на Чернігівщині - на одному з підприємств виникла пожежа, - ОК "Північ"
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Ввечері, 15 квітня, російська армія з повітря нанесла удар по Чернігівській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє Оперативне командування "Північ".
Повідомляється, що російські окупаційні війська завдали авіаудар по підприємству в місті Семенівка Чернігівської області. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
На місці влучання спалахнула пожежа. На місці авіаудару працюють рятувальники ДСНС.