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Росіяни завдали авіаудар по Семенівці на Чернігівщині - на одному з підприємств виникла пожежа, - ОК "Північ"

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Росіяни завдали авіаудар по Семенівці на Чернігівщині - на одному з підприємств виникла пожежа, - ОК "Північ"
Ввечері, 15 квітня, російська армія з повітря нанесла удар по Чернігівській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє Оперативне командування "Північ".

Повідомляється, що російські окупаційні війська завдали авіаудар по підприємству в місті Семенівка Чернігівської області. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

На місці влучання спалахнула пожежа. На місці авіаудару працюють рятувальники ДСНС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни вдарили авіабомбами по підприємству на прикордонні Чернігівщини, - ОК "Північ"

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