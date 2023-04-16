Вночі окупанти здійснили масовану атаку Запорізької області, - ОВА
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Сьогодні вночі росіяни здійснили масовану атаку по Запорізькій області.
Про це повідомив голова військової адміністрації Запорізької області Юрій Малашко, передає Цензор.НЕТ.
"Нічого святого, навіть у ніч Воскресіння Христового. Ворог здійснив масовану атаку.
У Комишувасі постраждала місцева церква, в якій, на щастя, не проводили службу. Руйнувань зазнали й будівлі поруч.
В обласному центрі ворог поцілив у зелену зону", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наслідки пошкоджень від вибухової хвилі наразі встановлюються. Фахівці розпочали роботу.