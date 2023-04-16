"Єдина Росія" має намір залучити до виборів учасників війни в Україні, щоб утвердитися як провоєнна партія РФ, - ISW
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Партія президента Росії Володимира Путіна "Єдина Росія" має намір залучити російських військовослужбовців, які воювали в Україні, як кандидатів на виборах у 2023 і 2024 роках. Ймовірно, в такий спосіб вона спробує утвердитися як провоєнна партія РФ.
Аналітики зазначають: "Залучення військовослужбовців як політичних кандидатів під час війни є типовим для суспільства, яке проводить вибори, незалежно від того, наскільки чесними чи важливими вони є".
Однак, на думку експертів, Кремль, імовірно, має намір залучити військовослужбовців як кандидатів більшою мірою, ніж зазвичай, навіть у країні, що перебуває у стані війни.
У звіті наголошується, що, найімовірніше, Кремль прагне використати кандидатів, які воювали в Україні, як публічне обличчя партії "Єдина Росія" на майбутніх виборах, щоб заручитися підтримкою військових та членів їхніх родин і утвердити "Єдину Росію" як політичну партію, що очолює провійськовий рух.
Водночас, на думку аналітиків, у такий спосіб Кремль спробує задобрити ультранаціоналістичну спільноту, не виконуючи при цьому основних її вимог.