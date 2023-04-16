"Єдина Росія" має намір залучити до виборів учасників війни в Україні, щоб утвердитися як провоєнна партія РФ, - ISW

Американські експерти проаналізували, для чого партія Путіна "Єдина Росія" хоче залучити до виборів 2023 і 2024 років військових, які брали участь у війні в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Партія президента Росії Володимира Путіна "Єдина Росія" має намір залучити російських військовослужбовців, які воювали в Україні, як кандидатів на виборах у 2023 і 2024 роках. Ймовірно, в такий спосіб вона спробує утвердитися як провоєнна партія РФ.

Аналітики зазначають: "Залучення військовослужбовців як політичних кандидатів під час війни є типовим для суспільства, яке проводить вибори, незалежно від того, наскільки чесними чи важливими вони є".

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Однак, на думку експертів, Кремль, імовірно, має намір залучити військовослужбовців як кандидатів більшою мірою, ніж зазвичай, навіть у країні, що перебуває у стані війни.

У звіті наголошується, що, найімовірніше, Кремль прагне використати кандидатів, які воювали в Україні, як публічне обличчя партії "Єдина Росія" на майбутніх виборах, щоб заручитися підтримкою військових та членів їхніх родин і утвердити "Єдину Росію" як політичну партію, що очолює провійськовий рух.

Водночас, на думку аналітиків, у такий спосіб Кремль спробує задобрити ультранаціоналістичну спільноту, не виконуючи при цьому основних її вимог.

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