Воєнні злочини та злочини проти людяності триватимуть, поки Росія продовжує своє незаконне вторгнення, - глава МЗС Канади Жолі

Росія чинитиме воєнні злочини, поки триватиме її вторгнення до України. Російський режим має бути притягнутий до відповідальності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у твіттері написала міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі.

"Інформація про відео, яке демонструє можливе обезголовлення українського військовополоненого російськими військовими, викликає глибоку тривогу. Зрозуміло, що воєнні злочини та злочини проти людяності триватимуть, поки Росія продовжує своє незаконне вторгнення. Російський режим має бути притягнутий до відповідальності. Канада завжди виступатиме за справедливість і підтримуватиме ретельне розслідування воєнних злочинів. Канада підтримує Україну", - написала вона.

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