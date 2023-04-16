Армія РФ щоденно зазнає втрат в Україні і намагається поповнити їх невеликими групами, - Генштаб

У підрозділах армії РФ, які пройшли навчання на полігонах, відзначається зменшення кількості особового складу через постійну відправку в райони ведення бойових дій невеликих груп для поповнення втрат бойових підрозділів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 16 квітня щодо російського вторгнення.

"Російська Федерація щоденно зазнає втрат у розв’язаній нею війні проти України, що дається взнаки. Відомо, що міністром оборони Російської Федерації ухвалено рішення щодо переносу початку навчального процесу для офіцерського складу у деяких вищих військових навчальних закладах з 1 вересня на 1 грудня.

Також відзначається зменшення кількості особового складу у підрозділах, які пройшли навчання на полігонах. Що, ймовірно, пов’язано із постійною відправкою у райони ведення бойових дій малочисельних груп для поповнення втрат бойових підрозділів", - йдеться в повідомленні.

Крім того зазначається, що нещодавно в інформаційному просторі з’явився відкритий лист від терористичної організації ПВК "Вагнер" із таким собі "запрошенням" до своїх лав добровольців. Відомо, що підрозділи цієї організації зазнали великих втрат під час наступу на Бахмут.

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