Глави МЗС Південної Кореї та Німеччини домовилися разом працювати над дипломатичними та економічними заходами на підтримку України

У Сеулі відбулися переговори глав МЗС Південної Кореї та Німеччини, які обговорили війну РФ проти України та співпрацю в Індо-Тихоокеанському регіоні. Зокрема, сторони домовилися спільно працювати на підтримку України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

Міністр закордонних справ Південної Кореї Пак Чжин та його німецька колега Анналена Бербок провели стратегічний діалог, у якому співпраця щодо підтримки України у боротьбі проти агресії РФ була одним із головних питань.

"Обидві сторони висловили занепокоєння з приводу погіршення гуманітарної та економічної ситуації в Україні, і поділилися розумінням того, що міжнародна солідарність і підтримка є більш важливими, ніж будь-коли", - сказав Пак на спільній пресконференції.

Він додав, що обидві країни домовилися працювати разом над дипломатичними та економічними заходами на підтримку України.

На прохання прокоментувати питання надання зброї Україні, Пак підтвердив позицію Південної Кореї, що вона надає гуманітарну допомогу охопленій війною країні у співпраці з міжнародним співтовариством.

Бербок "високо оцінила" чітку позицію Сеула проти російського вторгнення, зазначивши, що Європа переживає найскладніший період за останні десятиліття через війну.

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