Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 182 070 осіб (+520 за добу), 3657 танків, 2795 артсистем, 7083 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 16 квітня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 182 070 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.04.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 182 070 (+520) осіб ліквідовано,

танків - 3657 (+4) од,

бойових броньованих машин - 7083 (+10) од,

артилерійських систем - 2795 (+10) од,

РСЗВ - 538 (+3) од,

засоби ППО - 284 (+1) од,

літаків - 308 (+1) од,

гелікоптерів - 293 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2339 (+0),

крилаті ракети - 911 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5658 (+12) од,

спеціальна техніка - 326 (+2).

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"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.