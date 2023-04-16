Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 182 070 осіб (+520 за добу), 3657 танків, 2795 артсистем, 7083 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 16 квітня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 182 070 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.04.23 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 182 070 (+520) осіб ліквідовано,
- танків - 3657 (+4) од,
- бойових броньованих машин - 7083 (+10) од,
- артилерійських систем - 2795 (+10) од,
- РСЗВ - 538 (+3) од,
- засоби ППО - 284 (+1) од,
- літаків - 308 (+1) од,
- гелікоптерів - 293 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2339 (+0),
- крилаті ракети - 911 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5658 (+12) од,
- спеціальна техніка - 326 (+2).
"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.