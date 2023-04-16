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Зеленський привітав українців із Великоднем: Попереду чи не найважча з вершин. Ми подолаємо її. ВIДЕО

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Президент України Володимир Зеленський привітав українців зі світлим святом Хрестового Воскресіння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Зеленського.

"Ми відзначаємо сьогодні свято Великодня з непохитною вірою в нашу перемогу. Ми пройшли вже чималий шлях. Попереду чи не найважча з вершин. Ми подолаємо її. І разом зустрінемо свій світанок, коли над усією нашою країною зійде сонце. Це синьо-жовтий прапор. Він неодмінно підійметься на всій нашій Богом даній землі, на всіх тимчасово окупованих чортами територіях. Сонце засяє на півдні, сонце засяє на сході, сонце засяє в Криму. Жовтогаряче сонце в мирному синьому небі, і це - світло справедливості. Христос Воскрес!", - зазначив глава держави.

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Топ коментарі

  • Влад Казарецький 1e9f0fb9
    "на всіх тимчасово окупованих чортами територіях"-,а хто тих чортів на Україну запустив?
  • 5 копійок
    Державний зрадник вітає з Великоднем порноактрису з термосом.
  • Олег Шестакович
    Я не потребую ніякого вітання цього брехливого багатоличного зрадника-запроданця малороса який віддав ворогу "половину" України і на совісті якого тисячі і тисячі закатованих розтерзаних згвалтованих вбитих стариків жінок і особливо дітей яких можна було врятувати але в Омані на "стрелці" з бандитом ***** патрушевим було прийнято інше рішення! Я вже промовчу що ЗЕбанда під керівництвом агента ФСБ єрмака де роль "президента" виконує цей ЗЕблазень сьогодні витворяє в Україні! Я вибачаюсь перед українцями за те що написав це саме сьогодні на Великдень але мене від цього болвана який до недавна паску називав кулічом а українців баранами вже просто вивертає!
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