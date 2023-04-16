Зеленський привітав українців із Великоднем: Попереду чи не найважча з вершин. Ми подолаємо її. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський привітав українців зі світлим святом Хрестового Воскресіння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Зеленського.

"Ми відзначаємо сьогодні свято Великодня з непохитною вірою в нашу перемогу. Ми пройшли вже чималий шлях. Попереду чи не найважча з вершин. Ми подолаємо її. І разом зустрінемо свій світанок, коли над усією нашою країною зійде сонце. Це синьо-жовтий прапор. Він неодмінно підійметься на всій нашій Богом даній землі, на всіх тимчасово окупованих чортами територіях. Сонце засяє на півдні, сонце засяє на сході, сонце засяє в Криму. Жовтогаряче сонце в мирному синьому небі, і це - світло справедливості. Христос Воскрес!", - зазначив глава держави.

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