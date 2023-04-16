Ворог продовжує обстрілювати Харківщину, - ОВА

Минулої доби ворог обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, за його словами, під ворожим вогнем перебували Козача Лопань, Куп'янськ, Вовчанськ, Гатище, Дворічна та інші населені пункти.

"У с. Петропавлівка Куп'янського району ворожим вогнем пошкоджено два приватних будинки, зруйновано автомобіль та трактор. На щастя, обійшлося без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

В області триває гуманітарне розмінування. За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили 9,5 га території та знешкодили 196 вибухонебезпечних предметів.

"На лінії зіткнення українські військові надійно тримають свої позиції та продовжують нищити ворога", - резюмує очільник регіону.

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