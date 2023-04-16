Окупанти вдарили ракетами С-300 по Снігурівській громаді на Миколаївщині, загинули 2 підлітки, - ОВА
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вночі, 16 квітня, о 02:20 ворожого ракетного обстрілу зазнала Снігурівська громада. Попередньо зенітно-ракетними системами С-300. В одному з населених пунктів громади внаслідок обстрілу загинуло двоє підлітків 2005 року народження. Пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад та приватне підприємство.
У місті Снігурівка внаслідок сьогоднішнього нічного обстрілу пошкоджено два навчальні заклади, лікарню, будинок культури та житлові будинки. За попередньою інформацією, без постраждалих", - написав він.
Крім того, вчора, 15 квітня, о 10:00 ворог здійснив обстріл населеного пункту Горохівської громади. Пошкоджено будівлю дитячого садка та клубу. Без постараждалих.
Як зазначається, у м. Миколаїв, Миколаївському, Первомайському та Вознесенському районах день та ніч минули відносно спокійно.