Окупанти вдарили ракетами С-300 по Снігурівській громаді на Миколаївщині, загинули 2 підлітки, - ОВА

Сьогодні вночі, 16 квітня, окупанти здійснили ракетний обстріл Снігурівської громади.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі, 16 квітня, о 02:20 ворожого ракетного обстрілу зазнала Снігурівська громада. Попередньо зенітно-ракетними системами С-300. В одному з населених пунктів громади внаслідок обстрілу загинуло двоє підлітків 2005 року народження. Пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад та приватне підприємство.



У місті Снігурівка внаслідок сьогоднішнього нічного обстрілу пошкоджено два навчальні заклади, лікарню, будинок культури та житлові будинки. За попередньою інформацією, без постраждалих", - написав він.

Крім того, вчора, 15 квітня, о 10:00 ворог здійснив обстріл населеного пункту Горохівської громади. Пошкоджено будівлю дитячого садка та клубу. Без постараждалих.

Як зазначається, у м. Миколаїв, Миколаївському, Первомайському та Вознесенському районах день та ніч минули відносно спокійно.

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