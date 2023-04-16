Минулої доби росіяни випустили по Херсонщині 419 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації, загинули 2 людини, ще 2 зазнали поранень, - ОВА

За минулу добу російські окупанти здійснили 70 обстрілів Херсонщини, Херсон обстріляли 5 разів.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу противник здійснив – 70 обстрілів, випустивши 419 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.

Місто Херсон ворог обстріляв 5 разів.



Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію школи та державної установи виконання покарань у Херсоні.



Через російську агресію дві людини загинули, ще двоє дістали поранення", - йдеться в повідомленні.



Щодо евакуації населення Прокудін зазначив, що з деокупованої території області евакуйовано 61 особу.

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