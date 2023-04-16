Разом, у єдності, ми подолаємо ворога, - Залужний привітав українців із Великоднем

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав захисників України та всіх українців зі світлим святом Хрестового Воскресіння.

Вітальні слова Залужний розмістив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Христос Воскрес! Вітаю всіх, хто в цей день тримає оборону в окопах. Перебуває в бліндажах. Веде розвідку. Несе бойове чергування. Допомагає армії. Вітаю всіх, хто наближає нашу Перемогу! Вітаю весь український народ з Величним святом - Воскресіння Христового! Великдень - це свято великої надії. Надії, яка принесе нам мир. Вірю, що разом, у єдності, ми подолаємо ворога. Бажаю усім нам сили і натхнення у боротьбі за правду і свободу! Воістину Воскрес Христос!" - зазначив Головнокомандувач.

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