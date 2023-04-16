Рашисти завдали авіаудару по Сумщині, пошкоджено комунальну установу та два адмінприміщення, є постраждалі, - ОВА
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Рашисти продовжують завдавати авіаударів по Сумщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.
Як зазначається, вночі росіяни здійснили авіаудар (1 приход), по околиці смт Свеса Свеської громади.
"Внаслідок удару було пошкоджено приміщення комунальної установи, дві людини отримали тілесні ушкодження. Також ударом пошкоджені два адмінприміщення", - йдеться у повідомленні.