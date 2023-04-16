Італія подолала залежність від газу РФ, - міністр з питань довкілля та енергетичної безпеки Пікетто-Фратін

Сьогодні поставки газу з Росії покривають дещо більше 10% потреб Італії, тож фактично країна подолала залежність від газу РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це заявив міністр з питань довкілля та енергетичної безпеки країни Джильберто Пікетто-Фратін в інтерв'ю Corriere della Sera.

"Якщо раніше 40% наших потреб у газі задовольнялися за рахунок поставок з Росії, сьогодні вони покривають дещо більше 10%. Ми по суті подолали залежність від Москви, наростивши постачання газу трубопроводами зі Сходу Трансадріатичним газопроводом, а також з Африки з новими угодами з Алжиром та Лівією", - сказав міністр.

"Але справжньою гарантією є регазифікатори скрапленого природного газу (СПГ), які дозволять нам купувати газ за найкращою ціною, в той час як ми чекаємо на розвиток все більшої кількості енергії, виробленої з відновлюваних джерел", - додав він.

За його словами, мета полягає не лише в тому, щоб зробити Італію енергетичним центром Середземномор'я, а й у тому, щоб розробити проєкти розвитку для країн Африки.

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