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Італія подолала залежність від газу РФ, - міністр з питань довкілля та енергетичної безпеки Пікетто-Фратін

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Італія подолала залежність від газу РФ, - міністр з питань довкілля та енергетичної безпеки Пікетто-Фратін
Сьогодні поставки газу з Росії покривають дещо більше 10% потреб Італії, тож фактично країна подолала залежність від газу РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це заявив міністр з питань довкілля та енергетичної безпеки країни Джильберто Пікетто-Фратін в інтерв'ю Corriere della Sera.

"Якщо раніше 40% наших потреб у газі задовольнялися за рахунок поставок з Росії, сьогодні вони покривають дещо більше 10%. Ми по суті подолали залежність від Москви, наростивши постачання газу трубопроводами зі Сходу Трансадріатичним газопроводом, а також з Африки з новими угодами з Алжиром та Лівією", - сказав міністр.

"Але справжньою гарантією є регазифікатори скрапленого природного газу (СПГ), які дозволять нам купувати газ за найкращою ціною, в той час як ми чекаємо на розвиток все більшої кількості енергії, виробленої з відновлюваних джерел", - додав він.

За його словами, мета полягає не лише в тому, щоб зробити Італію енергетичним центром Середземномор'я, а й у тому, щоб розробити проєкти розвитку для країн Африки.

Також читайте: ЄС шукає спосіб блокування імпорту скрапленого газу з РФ, - Bloomberg

Топ коментарі

  • Colt
    Щоб не смерділо "русскім духом".
  • Konsatntin Kotsan
    Ті хто бажали подолати залежність від поставок газу і нафти з РФ за рік часу змогли найти альтернативні джерела постачання, ті хто і далі хоче фінансувати війну РФ проти нас такі як Угорщина продовжують купувати... пора перекривати транзит цих товарів Україною і всі успішно найдуть альтернативу...
  • stanis nasvaiko
    Нам по х*ю що там подалала Італія.. Нам цікаво (наприклад) скільки впливових російських агентів заарештовано в Україні (Бойко, Шуфріч, Баканов, Добкін....)
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