Великий великодній обмін полоненими: Україна повернула ще 130 людей (оновлено). ФОТОрепортаж

Україна провела Великий великодній обмін полоненими.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"Великий Великодній обмін полоненими. Повертаємо 130 наших людей. Він відбувався протягом останніх днів у декілька етапів. Військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки, співробітники ДССТ…Рядові і сержанти, які потрапляли в полон на Бахмутському, Соледарському, Запорізькому, Херсонському напрямках.Наші люди повертаються додому", - зазначив Єрмак.

"Життя наших - найвища цінність для нас. "Герої мають бути живими", так завжди говорить Президент Володимир Зеленський, чиє завдання виконує наша команда, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Це завдання звучить коротко: повернути всіх. І ми повернемо", - резюмує Єрмак.

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Як повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, цього разу завдяки зусиллям Координаційного штабу додому повертаються 92 військовослужбовця Збройних Сил України, 20 тероборонців, 11 нацгвардійців, троє прикордонників, по двоє представників Військово-морських сил та Державної спеціальної служби транспорту.

"Усі врятовані Захисники - рядові та сержанти. Більшість з визволених воїнів захищали Україну на Бахмутському та Соледарському напрямках, а також на Запоріжжі, Херсонщині, Луганщині", - йдеться у повідомленні.

За даними координаційного штабу, 48 зі 130 звільнених сьогодні Оборонців вважались зниклими безвісти. Частина з урятованих мають поранення, числені контузії та втрачені кінцівки. Також звільнено з полону двох рідних братів, які воювали в районі м. Бахмут. Найстаршому зі звільнених Оборонців вже виповнилося 58 років, наймолодшому - 21 рік.

"За минулий тиждень команді Координаційного штабу вдалося визволити з неволі ворога 230 наших воїнів. Усі вони зможуть відсвяткувати Паску. Разом з усією країною ми вітаємо врятованих Захисників на рідній землі та не припиняємо зусиль для звільнення всіх полонених українців", - йдеться у повідомленні.













