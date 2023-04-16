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Росіяни планують "евакуювати" дітей з Енергодару

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Росіяни планують "евакуювати" дітей з Енергодару
У школах та садочках Енергодару росіяни планують провести примусову евакуацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Енергоатома".

"У місцевих школах та садочках тимчасово окупованого міста-супутника Запорізької АЕС розповсюджують інформацію про примусову евакуацію, яка розпочалась і триватиме до 20 квітня.

Вивозити дітей у бік Криму планують на станційних автобусах, таким чином, нібито легалізуючи крадіжку ще й транспорту ЗАЕС, яким персонал станції добирається на роботу. Наразі орки вже почали вивозити з дитячих садочків міста меблі, матраци та інші речі", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Карта доріг, які відбудували при ЗЕ. Чойто нагадує...
  • Ihor Demkiv 98d868d7
    викрасти...бляха викрасти ...цензор ти здурів...яке евакуювати
  • Валерій Сівєрянін d6131fa8
    Ця "евакуація"-це те ж саме що і "евакуація" євреїв у гітлерівське гетто.Різниці між вбивством фізичним і вбивством ментальним,національним майже немає,особливо коли маєш справу з чухонсько-мордовською ордою.
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