Росіяни планують "евакуювати" дітей з Енергодару

У школах та садочках Енергодару росіяни планують провести примусову евакуацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Енергоатома".

"У місцевих школах та садочках тимчасово окупованого міста-супутника Запорізької АЕС розповсюджують інформацію про примусову евакуацію, яка розпочалась і триватиме до 20 квітня.



Вивозити дітей у бік Криму планують на станційних автобусах, таким чином, нібито легалізуючи крадіжку ще й транспорту ЗАЕС, яким персонал станції добирається на роботу. Наразі орки вже почали вивозити з дитячих садочків міста меблі, матраци та інші речі", - йдеться в повідомленні.

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