Окупанти обстрілюють заміновані території Херсонщини, щоб спричинити детонацію, - Гуменюк

Російська армія намагається завдати максимальної шкоди Херсонській області. Тому окупанти обстрілюють заміновані території та об’єкти, які вважають потенціалом регіону.

Про це заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Вона зазначила, що росіяни обстрілюють промислові об'єкти, сільськогосподарські угіддя, там, де заміновані території, це призводить до детонації.

"Вони намагаються скидати авіабомби в якості психологічного тиску терористичного, коли це просто в перехрестя доріг міста, там, де максимальне ураження житлових будинків навколо", - сказала Гуменюк.

Речниця додала, що напередодні Великодня окупанти посилили обстріли. Характерною ознакою атак є удари по об'єктах соціальної інфраструктури. За останні дні у Херсонській області пошкоджені лікарні, шкільні будови, господарські споруди та приватні оселі.

За словами Гуменюк, росіяни все ж побоюються за свою авіацію. Тому вони не наближаються до зони дії української ППО, а випускають керовані авіаційні бомби.

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"КАБи ще можуть сягати відстані 50-70 км, саме тому страждають прифронтові, прикордонні території. І ми попереджали про це, оскільки з нашого боку протидія наразі може бути ефективною, але недоречною, якщо протидіяти тими засобами ППО на кожну бомбу. Саме тому зараз залишається найкращою системою протидії це перехід в укриття і збереження життя людей шляхом евакуації з тих районів", - наголосила Гуменюк.