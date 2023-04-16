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Нідерланди виділяють Україні 100 млн євро на підтримку сільськогосподарських компаній та підготовку до зими

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Нідерланди виділяють Україні 100 млн євро на підтримку сільськогосподарських компаній та підготовку до зими
Через механізм Світового банку Нідерланди виділяють 100 мільйонів євро на гарантії для фінансування сільськогосподарського бізнесу в Україні, а також на генератори, щоб допомогти країні пережити майбутню зиму.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це на весняних зборах Світового банку у Вашингтоні оголосила міністерка зовнішньої торгівлі та розвитку Нідерландів Ліше Шрайнемахер.

За її словами, допомога у 100 мільйонів євро – це перше конкретне виконання 2,5 мільярдів євро, які Нідерланди пообіцяли Україні на початку цього року на підтримку відновлення й переважна частина якої буде витрачена на військову підтримку.

"40 мільйонів євро будуть використані спеціально для сільськогосподарських компаній, щоб вони все ще могли купувати зерно в цьому сезоні або замінити сільськогосподарське обладнання, яке було знищене", – зазначила Шрайнемахер.

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Вона зауважила, що це допоможе не лише українському аграрному сектору, а й глобальній продовольчій безпеці, оскільки Україна експортує багато зерна.

Решта коштів зі 100 мільйонів євро призначена для закупівлі генераторів, а також для інших цілей – наприклад ремонту доріг. Шрайнемахер не змогла сказати, на що саме піде більше коштів, та зазначила, що пріоритетом для Нідерландів є цивільне розмінування.

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Топ коментарі

  • Oleksii Pilevych b6f1d6b2
    Неможна давати гроші ЗЕкоМанди у руку, тільки адресна допомога на пряму Фермерам (окрім поровазняка). Колись у ЄС це мають зрозуміти.
  • Ksenia VB
  • 5 копійок
    Малувато. Внукам ніхватіт.
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