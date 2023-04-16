Нідерланди виділяють Україні 100 млн євро на підтримку сільськогосподарських компаній та підготовку до зими
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це на весняних зборах Світового банку у Вашингтоні оголосила міністерка зовнішньої торгівлі та розвитку Нідерландів Ліше Шрайнемахер.
За її словами, допомога у 100 мільйонів євро – це перше конкретне виконання 2,5 мільярдів євро, які Нідерланди пообіцяли Україні на початку цього року на підтримку відновлення й переважна частина якої буде витрачена на військову підтримку.
"40 мільйонів євро будуть використані спеціально для сільськогосподарських компаній, щоб вони все ще могли купувати зерно в цьому сезоні або замінити сільськогосподарське обладнання, яке було знищене", – зазначила Шрайнемахер.
Вона зауважила, що це допоможе не лише українському аграрному сектору, а й глобальній продовольчій безпеці, оскільки Україна експортує багато зерна.
Решта коштів зі 100 мільйонів євро призначена для закупівлі генераторів, а також для інших цілей – наприклад ремонту доріг. Шрайнемахер не змогла сказати, на що саме піде більше коштів, та зазначила, що пріоритетом для Нідерландів є цивільне розмінування.