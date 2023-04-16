Окупанти в "ЛНР" мають намір призивати на військову службу 18-річних, - ОВА

Російські окупанти у так званій "ЛНР" оголосили призов на військову службу 18-річних.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє Луганська обласна військова адміністрація.

"У так званій "лнр" уведено в дію указ стосовно забезпечення призову на військову службу громадян 1996-2005 років народження. Тобто забиратимуть тих, кому в цьому році тільки виповнюється 18 років", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у ті громади, де військові комісаріати відсутні, для забезпечення планової роботи "призовних комісій" буде організовано доставку членів комісій.

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