У Брянську заявили про падіння безпілотника, начиненого вибухівкою

У Брянську виявили уламки невідомого літального апарату літакового типу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Baza.

Як зазначається, уламки невідомого літального апарату літакового типу виявив місцевий житель.

"Вони лежали у лісі, приблизно за 5 кілометрів від будинку №100 на вулиці Абашева. Серед уламків лежала й бомба - імовірно, безпілотник ніс заряд із пластичної вибухової речовини", - йдеться в повідомленні.

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