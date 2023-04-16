Росія може використати "злиті" дані Пентагону і вкинути у мережу фейкові документи, - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов не виключає, що Росія може використати ситуацію з витоком даних Пентагону щодо контрнаступу ЗСУ і "вкинути" в мережу фейкові документи.

Про це він сказав в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Документи є різні. Є частина документів, які можуть бути чутливими з того чи іншого питання. Є частина документів, які зараз можуть з'являтися в мережі, які не мають відношення до цього процесу. Але ті країни, які зацікавлені, передусім Росія, можуть зараз кидати певні документи під виглядом саме цього "витоку". Ми маємо на це зважати, а також дуже уважно аналізувати ці речі", - сказав секретар РНБО України.

Водночас Данілов підкреслив, що відносини з партнерами України мають залишатися міцними, попри все. Він зауважив, що остаточне рішення з питань стратегічних дій на фронті, враховуючи всі поточні обставини, ухвалює українська сторона, представлена обмеженим колом осіб на чолі з Верховним Головнокомандувачем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Витік секретних документів показав, що американські спецслужби проникли в армію РФ настільки, що в режимі реального часу попереджають Україну про авіаудари, - The New York Times

Нагадаємо, військові документи, в яких детально описані секретні плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим наступом на Росію, були опубліковані в телеграмі та твіттері на початку квітня.

Пізніше у соціальних мережах з’явилася нова порція секретних документів, які, ймовірно, деталізують секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу і Китаю.

Як повідомляють американські ЗМІ, 21-річний Джек Тейшейра є членом розвідувального підрозділу Повітряних сил Нацгвардії штату Массачусетс. Він модерував онлайн-групу під назвою Thug Shaker Central, в Discord, куди почали зливати документи з Пентагону.