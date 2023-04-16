Резніков про перемовини з РФ на початку вторгнення: Ми сумнівалися, що повернемося додому

Під час поїздок до Мінська на перемовини з РФ на початку російського вторгнення українська делегація не була впевнена, що повернеться додому.

Про це заявив учасник делегації, міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю іспанському виданню Larazon, інформує Цензор.НЕТ.

Під час інтерв'ю українського міністра запитали, який день був найважчим з початку війни.

За словами Резнікова, найскладнішим рішенням було стати частиною української делегації, яка поїхала до Білорусі.

Він зазначив, що метою перемовин було створення гуманітарних коридорів, завдяки яким змогли врятувати десятки тисяч життів.

"Було дуже важко сказати "так" президенту, коли він попросив мене, тому що я відчував глибоку ненависть (до росіян. - Ред.). І, як переговірник, я знаю, що це емоція, яка не приносить користі. Це було жахливо - потиснути руку ворогу. Було чотири зустрічі, три в Білорусі і одна в Туреччині. Скажу вам, що в перших трьох ми зовсім не відчували себе в безпеці і навіть сумнівалися, що повернемося додому", - зазначив Резніков.

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"Оскільки я ухвалив рішення, я знав, що мушу зберігати дипломатичну позицію, тому що я був там, щоб донести до них нашу позицію, захистити її та переконати їх прийняти її. Зрештою ми це зробили, і нам вдалося врятувати десятки тисяч життів", - додав він.