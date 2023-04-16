Росіяни з важкої артилерії вдарили по храму в Нікополi, 2 людини зазнали поранень. Також пошкоджено п’ять житлових будинків , - ОВА

Російські окупанти обстріляли Нікополь. Є влучання в храм, також пошкоджені п’ять житлових будинків та кілька ліній електропередач.

Про це в телеграмі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Росіяни вкотре підтвердили, що в них немає нічого святого. З важкої артилерії вдарили по храму в Нікополi. Поранені двоє людей. 57-річний чоловік – на амбулаторному лікуванні, 38-річна жінка – госпіталізована", - йдеться в повідомленні.

Окрім храму, в місті пошкоджені п’ять житлових будинків, два автомобілі, кілька ліній електропередач. Понівечені чотири господарчі споруди, ще одна – знищена.

Наслідки обстрілу уточнюються.

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