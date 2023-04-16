Втрати України у війні менші, ніж втратила Туреччина під час землетрусу , - Резніков
Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю іспанському виданню Larazon, інформує Цензор.НЕТ.
"У нас, звичайно, є жертви, тому що ми на війні. Але вони критично менші за російські. Я не можу назвати вам цифру, але можу вас запевнити, що загальна кількість менша, ніж кількість загиблих унаслідок землетрусу в Туреччині", - запевнив Резніков.
"Наше головне завдання - зберегти життя наших солдатів, а Росія використовує їх (російських військових. - Ред.) як гарматне м'ясо. Це тактика м'ясорубки. Їм однаково. Тільки в Бахмуті щодня Росія втрачає 500 осіб убитими і пораненими", - додав міністр.
Зазначимо, що у Туреччині внаслідок серії землетрусів у лютому загинуло, за офіційними даними влади, щонайменше 50 тис., кількість постраждалих сягнула 107 тис. Ще понад 6,5 тис. загинули в сусідніх районах Сирії.