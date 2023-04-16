Заборона на ввезення українського зерна до Польщі стосується і транзиту, - міністр Буда

Заборона на ввезення зерна з України до Польщі поширюється й на транзит до третіх країн.

Про це написав у твіттері міністр розвитку і технологій Польщі Вальдемар Буда, інформує Цензор.НЕТ .

Він вказав, що систему, яка дозволяє українському зерну перетинати польську територію, не потрапляючи на місцевий ринок, ще належить узгодити на переговорах.

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Нагадаємо, 15 квітня уряд Польщі заборонив ввезення зерна та іншого продовольства з України. Там вважають, що українська продукція "не повинна шкодити польським фермерам, польським виробникам і викликати кризу, пов'язану з продовольчою безпекою".

Раніше Міністерство сільського господарства Словаччини вирішило заборонити обробку та продаж імпортованого з України зерна, а також виготовлене з нього борошно.

Слідом за Польщею Угорщина також оголосила про тимчасову заборону імпорту українського зерна.