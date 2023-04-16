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Заборона на ввезення українського зерна до Польщі стосується і транзиту, - міністр Буда

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Заборона на ввезення українського зерна до Польщі стосується і транзиту, - міністр Буда
Заборона на ввезення зерна з України до Польщі поширюється й на транзит до третіх країн.

Про це написав у твіттері міністр розвитку і технологій Польщі Вальдемар Буда, інформує Цензор.НЕТ .

Він вказав, що систему, яка дозволяє українському зерну перетинати польську територію, не потрапляючи на місцевий ринок, ще належить узгодити на переговорах.

Заборона на ввезення українського зерна до Польщі стосується і транзиту, - міністр Буда 01

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Нагадаємо, 15 квітня уряд Польщі заборонив ввезення зерна та іншого продовольства з України. Там вважають, що українська продукція "не повинна шкодити польським фермерам, польським виробникам і викликати кризу, пов'язану з продовольчою безпекою".

Раніше Міністерство сільського господарства Словаччини вирішило заборонити обробку та продаж імпортованого з України зерна, а також виготовлене з нього борошно. 

Слідом за Польщею Угорщина також оголосила про тимчасову заборону імпорту українського зерна.

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Топ коментарі

  • Super Gut
    Тут паскудство і польських бариг. Однак винні виключно українці. Якось по-дебільному виходить
  • Vladko 50abb453
    А вы думали, что вороватая шваль, которая готова была Родину и народ сдать кацапам, но заработать на асфальте на откатах, вдруг резко изменилась и стала хорошей? Нет, они просто ищут новые возможности воровать и находят их.

    Пока эти воры не несут вообще никакого наказания, получая в лучшем случае незначительные штрафы, а их квартиры и дома в Кипре и Франции отлично себя чувствуют, то зачем им отказываться от подлости и терять прибыль? Это будет до тех, пока не будет как в США. 10 лет за 1 эпизод воровства. Наворовал 40 раз из бюджета на асфальтные проекты - получай 400 лет. Можем скостить до 40, если сдашь еще 3 людей с доказательствами их предательства. Это только так работает, поэтому США, та и Англия до нее и стали великими державами. Там преступники получают по заслугам. Если ты украл 10 раз и много, то и будешь отвечать 10 раз и много. У нас же все последние 30 лет чем больше украдешь, тем меньше последствий. Если есть бабки на взятки ментам, прокурорам, и судьям, то сидеть не будешь вообще ничего и никогда. И дело даже не в законодательстве. У нас есть и частичное сложение сроков наказания, и полное сложение. Есть только максимальный срок и ограничения в виде необходимости иметь статью с высоким сроком наказания, но тем не менее можно рассмотреть каждый эпизод и за него дать срок, затем сложить, выйдет все равно неплохо. Но не делают этого прокуроры и судьи в первую очередь. Зато срываются на каких-то мелких преступлениях по полной.
  • Ksenia VB
    Впіймали наших на паскудстві.
    Як же соромно тепер
    А словаки виявили отруту в пшениці.
    Знову ганьба.
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