Заборона на ввезення українського зерна до Польщі стосується і транзиту, - міністр Буда
Про це написав у твіттері міністр розвитку і технологій Польщі Вальдемар Буда, інформує Цензор.НЕТ .
Він вказав, що систему, яка дозволяє українському зерну перетинати польську територію, не потрапляючи на місцевий ринок, ще належить узгодити на переговорах.
Нагадаємо, 15 квітня уряд Польщі заборонив ввезення зерна та іншого продовольства з України. Там вважають, що українська продукція "не повинна шкодити польським фермерам, польським виробникам і викликати кризу, пов'язану з продовольчою безпекою".
Раніше Міністерство сільського господарства Словаччини вирішило заборонити обробку та продаж імпортованого з України зерна, а також виготовлене з нього борошно.
Слідом за Польщею Угорщина також оголосила про тимчасову заборону імпорту українського зерна.