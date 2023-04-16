Українські розвідники вже використовують американський гвинтокрил Black Hawk

Бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України опанували та використовують в бойових діях легендарний американський гвинтокрил Black Hawk ("Чорний яструб").

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Головне управління розвідки повідомляє в телеграмі.

"Днями на одному з напрямків фронту відбулися чергові тренування спецпідрозділів ГУР МО зі взаємодії з багатоцільовим вертольотом Black Hawk. Спецпризначенці відпрацювали десантування бойових груп на поле бою, евакуацію, висадку з десантних тросів, а також нічні польоти", - ідеться у повідомленні.

Як зауважують бійці і пілоти гвинтокрила, ця бойова машина значно випереджає радянські аналоги Мі-8 та Мі-24 практично за всіма характеристиками.

"Вертоліт вражає своєю надійністю, легкістю в експлуатації та бойовою живучістю", – заявив бортінженер. За його словами, українські екіпажі освоїли Black Hawk надзвичайно швидко – за лічені години. "Маючи досвід експлуатації Мі-8 та Мі-24, на "Чорному яструбі" ми полетіли в перший день, як його отримали. Просто сіли і виконали переліт", – зазначив український пілот.

Як стверджують оборонці, Black Hawk в рази маневреніший за Мі-8, значно кращий у керованості, виграє за швидкістю горизонтального польоту. Вертоліт здатен перебувати в польоті безперервно близько трьох годин, з легкістю може подолати відстань понад 600 кілометрів.

Також читайте: Нідерланди оприлюднили список військової допомоги Україні. ІНФОГРАФІКА

Цей тип вертольота призначений для стрільби керованими і некерованими ракетами типу Hellfire, а також призначений для підтримки піхоти та перевезення різноманітних вантажів. Для розвантаження групи з 12 бійців та евакуації іншої з поля бою вертольота потрібно 3-4 секунди.

"За останній рік рівень наших пілотів колосально виріс. Наразі Україна з легкістю може прийняти близько сотні багатоцільових вертольотів типу Black hawk, близько 50 ударних вертольотів типу Apache, а також близько 40-60 вантажних вертольотів типу Chinook. Таку кількість ми могли би прийняти з мінімальним часом на перенавчання наших пілотів", – запевнив перший пілот вертольота з позивним Маестро.

Як зазначив Маестро, цей Black Hawk вже бере активну участь у бойових діях, в тому числі на території ворога.

Також читайте: Хорватія розглядає питання передачі Україні 14 вертольотів Мі-8, - міністр оборони Баножич