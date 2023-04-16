На Бахмутському напрямку сталося понад 30 боєзіткнень, ліквідовано 121 загарбника, - Череватий

Упродовж доби на Бахмутському напрямку відбулося понад 30 бойових зіткнень, під час яких українські військові знищили 121 російського загарбника, ще 129 – поранили.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За цю добу на Бахмутському напрямку ворог затято продовжував гатити по наших позиціях: 265 обстрілів зі ствольної та реактивної артилерії. Відбулося 31 боєзіткнення, тільки в районі самого Бахмута - 30. Водночас саме місто обстріляли 97 разів", - зазначив він.

Водночас Череватий підкреслив, що захисники України ліквідували 121 загарбника, ще 129 - поранили. За його словами, росіяни продовжують щодоби кидати на фронт колишніх в'язнів, які стали головною таранною силою, у той час, як інші підрозділи РФ діють обачніше.

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Також речник наголосив, що армія РФ зазнає великих втрат, неспівставних з її втратами у минулих війнах.