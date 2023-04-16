Італія передала Україні близько 30 гаубиць M109L, - ЗМІ

Італія передала Україні близько 30 самохідних артилерійських установок (САУ) M109L.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Repubblica.

Як пише видання, потяг із ними пройшов у суботу через вокзал північного міста Удіне.

"Серед вже наявних на фронті та взятих назад в Удіне налічується не менше тридцяти гусеничних гаубиць", - йдеться у статті у неділю, 16 квітня.

За деякими джерелами, як наголошується в матеріалі, Києву "вже передано або буде передано близько шістдесяти машин".

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