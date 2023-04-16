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Італія передала Україні близько 30 гаубиць M109L, - ЗМІ

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Італія передала Україні близько 30 гаубиць M109L, - ЗМІ
Італія передала Україні близько 30 самохідних артилерійських установок (САУ) M109L.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Repubblica.

Як пише видання, потяг із ними пройшов у суботу через вокзал північного міста Удіне.

"Серед вже наявних на фронті та взятих назад в Удіне налічується не менше тридцяти гусеничних гаубиць", - йдеться у статті у неділю, 16 квітня.

За деякими джерелами, як наголошується в матеріалі, Києву "вже передано або буде передано близько шістдесяти машин".

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Топ коментарі

  • Vladko 50abb453
    Если так произойдет, то будет дан пример человечеству, что можно продавать тысячи танков и самолетов за гроши или резать их на металл, забивать на армию целиком и полностью, а потом чужие добрые дяди будут исправлять ваши ошибки. Тогда все страны просто забьют на армию и на вооружения, будут вкладываться в зеленую экономику, например. А спустя 20 лет их уничтожит Китай. Так нельзя поступать. Поэтому нам помогут, но первые шаги и последующие должны делать исключительно мы сами. Сами создать ракету дальнобойную и нам дадут еще, сами создать самолет-носитель и нам дадут еще или какие-то компоненты, самим готовить профессиональных воинов и тогда нам предоставят больше тренировочных площадок (как раз нам выделили их много, но это будет не на постоянной основе, пора и самим все развивать). Хотя все равно на первом месте стоит борьба с коррупцией, с неэффективными людьми у власти и с легкостью ведения бизнеса для инвесторов, как правило это все взаимосвязано и требует полной демократии и независимого суда и СМИ.
  • Прощай немытая раССея
  • Dan Dan 2bade173
    Пока что единственный пример человечеству, что нельзя отказываться от ЯО, верить подписантам, надеяться только на себя.

    Не каждая страна может произвести самолеты, ракеты, ЯО - что им делать?

    Пустят ли обратно в ядерный клуб стран - раз уж подписанты нарушают гарантии, и пугают ЯО?

    Вряд ли...

    В итоге единственный пример в мире - добровольный отказ от ЯО (да еще и без компенсаций), благодаря демкоратам - закончился полным провалом.

    Подписанты Будапештского меморандума:

    россия - забрала Крым (демократы США - только не стреляйте по русским), напала, угрожает ЯО

    англия - помогает, как может

    сша - закрываем посольство, сочуствуем - сейчас помогает, но демократы отказываются исполнять лендлиз.

    компенсация за ЯО - 500млн и 160млн в виде поставок топлива на АЭС - не верится, что 3й арсенал ЯО стоял меньше чем потопленный ракетный крейсер москва, или меньше одной батареи петриот.
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