Україна як і раніше потребує від партнерів сучаснішого та потужнішого озброєння, пріоритет - ППО, - Резніков

Пріоритетною для України залишається система протиповітряної оборони.

Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив в інтерв'ю іспанській газеті La Razon, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"Зброя, зброя і ще раз зброя. Пріоритетом є система протиповітряної оборони, яка закриває наше небо. Я маю на увазі сучасне і більш потужне озброєння. Зараз у нас є МіГ-29, які дають нам видимість 60 кілометрів і дальність ураження цілі 30 кілометрів. У російських Су-35 - понад 200 кілометрів, і вони б'ють на відстані 150 кілометрів", - наголосив Резніков.

Зокрема міністр зазначив, що Україні потрібно зламати російське домінування в повітрі, це можна зробити за допомоги винищувачі F-16, шведські Gripins або інші.

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"Я впевнений, що ми їх отримаємо, так само як ми отримали бойові танки. Раніше це були артилерійські системи. Я колись жартував, коли прийшов у міністерство, що мій лист до Діда Мороза занадто довгий. Зараз є тільки одне: винищувачі. Про все інше вже подбали. Знаєте "Зоряні війни"? Можливо, останнє - це Зірка Смерті", - сказав він.