Новини • Війна

Україна як і раніше потребує від партнерів сучаснішого та потужнішого озброєння, пріоритет - ППО, - Резніков

1 53331
Україна як і раніше потребує від партнерів сучаснішого та потужнішого озброєння, пріоритет - ППО, - Резніков
Пріоритетною для України залишається система протиповітряної оборони.

Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив в інтерв'ю іспанській газеті La Razon, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"Зброя, зброя і ще раз зброя. Пріоритетом є система протиповітряної оборони, яка закриває наше небо. Я маю на увазі сучасне і більш потужне озброєння. Зараз у нас є МіГ-29, які дають нам видимість 60 кілометрів і дальність ураження цілі 30 кілометрів. У російських Су-35 - понад 200 кілометрів, і вони б'ють на відстані 150 кілометрів", - наголосив Резніков.

Зокрема міністр зазначив, що Україні потрібно зламати російське домінування в повітрі, це можна зробити за допомоги винищувачі F-16, шведські Gripins або інші.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО може допомогти Україні модернізувати оборонні закупівлі, - Резніков

"Я впевнений, що ми їх отримаємо, так само як ми отримали бойові танки. Раніше це були артилерійські системи. Я колись жартував, коли прийшов у міністерство, що мій лист до Діда Мороза занадто довгий. Зараз є тільки одне: винищувачі. Про все інше вже подбали. Знаєте "Зоряні війни"? Можливо, останнє - це Зірка Смерті", - сказав він.

Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Вы вначале верните, гниды, обещанные солдатам боевые. Потом сходите в тюрьму за свое воровство на армии. А уже потом будешь что-то от союзников требовать.
  • Zemer
    Такий всезнаючий про літаки, а от курячи яйця міряє на кілограми
  • Станіслав Топа
    Ти диви як пріоритети змінились! От прям «потребують»!.. А яки пріоритети були з 2019 року? Асфальт ти «шашликі»?🤬 Як наче вчора було-памʼятаю, як «зЕлені» не замовляли виробництво ракет та розформовували підрозділи з аеророзвідки та і багато чого іншого..
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини