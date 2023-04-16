Від початку повномасштабного вторгнення в Україну з полону повернули 2235 осіб

Обмін та поводження з військовополоненими - це ще один доказ цивілізованості Української держави навіть в умовах такої руйнівної війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Як зазначається, Україна з 24 лютого 2022 року вперше з початку війни, тобто з 2014, організувала процес обміну та поводження з військовополоненими у повній відповідності до норм міжнародного права. Вперше цей процес став повністю офіційним та відкритим наскільки дозволяє безпека.

За словами Маляр, весною 2022 оперативно були прийняті всі необхідні закони, постанови, накази та запущений новий ефективний цивілізований державний механізм обміну та поводження з військовополоненими. 11 березня 2022 був створений Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими при Головному управлінні розвідки Міноборони. Штаб координує діяльність більше десяти державних інституцій, що беруть участь у процесах обміну та поводження з військовополоненими.

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Також були створені умови для тримання військовополонених ворога з дотриманням всіх вимог Женевських конвенцій. Врегульовано логістику військовополоненого ворога від моменту затримання до доставки у табір. У цьому процесі беруть участь декілька силових відомств і ділянка відповідальності кожного закріплена нормативно.

"Тема обміну потребує тиші заради безпеки наших військових, які перебувають у ворожих місцях несвободи", - зауважила Маляр.

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