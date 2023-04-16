У Єврокомісії засудили Польщу та Угорщину за заборону імпорту зерна з України

Односторонні дії щодо торгівлі з боку держав-членів Європейського союзу є неприйнятними.

На цьому наголосив речник Європейської комісії після того, як Польща та Угорщина оголосили про заборону імпорту зерна та інших продуктів харчування з України для захисту місцевого сільськогосподарського сектора, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ми знаємо про оголошення Польщі та Угорщини щодо заборони імпорту зерна та іншої сільськогосподарської продукції з України, – йдеться в повідомленні прессекретаря. – У цьому контексті важливо наголосити, що торгова політика є виключною компетенцією ЄС, і тому односторонні дії неприйнятні".

"У такі складні часи вкрай важливо координувати та узгоджувати всі рішення всередині ЄС", - йдеться в заяві, яку цитує Reuters.

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Після того, як через російську агресію було заблокувало деякі чорноморські порти, великі обсяги українського зерна, яке дешевше, ніж вироблене в Європейському союзі, залишилися в країнах Центральної Європи, вдаривши по цінах. Це питання створило політичну проблему для правлячої партії Польщі "Право і справедливість" (PiS) у рік виборів, оскільки викликало невдоволення людей у сільській місцевості, де підтримка PiS зазвичай висока.

Нагадаємо, 15 квітня уряд Польщі заборонив ввезення зерна та іншого продовольства з України. Там вважають, що українська продукція "не повинна шкодити польським фермерам, польським виробникам і викликати кризу, пов'язану з продовольчою безпекою". Згодом посадовці уточнили, що йдеться і про транзит зерна.

Раніше Міністерство сільського господарства Словаччини вирішило заборонити обробку та продаж імпортованого з України зерна, а також виготовлене з нього борошно.

Слідом за Польщею Угорщина також оголосила про тимчасову заборону імпорту українського зерна.