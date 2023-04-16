Німецькі правоохоронці отримали 337 повідомлень про можливі воєнні злочини в Україні

Федеральне управління кримінальної поліції Німеччини (BKA) від 24 лютого 2022 року збирає інформацію про можливе скоєння воєнних злочинів в Україні. Її надають українські біженці та німці, які перебували або перебувають в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Станом на середину квітня 2023 року BKA отримало 337 таких повідомлень, як випливає з відповіді Міністерства внутрішніх справ ФРН на депутатський запит консерваторів, яку наводить Німецьке радіо.

Зазначається, що BKA підтримує українських слідчих, зокрема, збираючи свідчення, а також закуповуючи та надаючи матеріали для проведення судово-медичних робіт.

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Нагадаємо, з початку повномасштабного російського вторгнення Україна уже зареєструвала вчинення на своїй території понад 77 тисяч воєнних злочинів.