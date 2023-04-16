У Дніпрі пікетували Свято-Троїцький собор УПЦ (МП)

У Дніпрі пікетували кафедральний Свято-Троїцький собор Української православної церкви, яка перебуває в єдності з Московським патріархатом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

Активісти закликали підписувати петицію про заборону діяльності конфесії в місті та Україні, а також намагалися привернути увагу парафіян до, як вони зазначали, проросійської сутності УПЦ (МП).

Хлопці та дівчата розгорнули плакати з написами "Геть УПЦ МП з України", "Приємно святити паски в осередку ФСБ?" тощо.

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Як розповів один з учасників Володимир Симоненко, люди сконтактувалися й організувалися в соцмережах.

"Найголовніша вимога – щоб у нас була єдина церква, незалежна, не Московський патріархат. А московські священники – "валіза, вокзал, Росія", таким людям не місце в нашому суспільстві. Ми – небайдужі українці, хочемо, щоб нас почула вся Україна, не тільки священники чи прихожани цієї церкви", – сказав він.

З учасниками акції намагався поспілкуватися священник храму, який не представився. Він запитував в активістів, чи воюють їхні родичі, чи вони "мають нерухомість за кордоном" тощо.

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Нагадаємо, що у неділю, 16 квітня, архімандрит ПЦУ Авраамій освятив паски в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Це перше Великоднє богослужіння Православної церкви України в цій святині.