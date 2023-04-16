Кількість загиблих у Слов’янську зросла до 13: з-під завалів дістали тіло жінки

У Слов’янську Донецької області з-під завалів житлового будинку, який потрапив під обстріл російської армії 14 квітня, вилучили тіло ще однієї людини, таким чином кількість загиблих становить уже 13 осіб.

Про це повідомила у фейсбуці пресслужба ГУ ДСНС у Донецькій області, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 16:00 16 квітня на місці завалу вилучено тіло загиблої жінки. Всього внаслідок обстрілу м. Слов’янськ, який відбувся 14 квітня, постраждало 35 осіб, в тому числі 13 людей загинуло, 22 отримали поранення", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що проведено розбір 153 тонн зруйнованих будівельних конструкцій, роботи тривають. За інформацією від Національної поліції, під завалом можуть перебувати ще двоє людей.

Як повідомлялося, 14 квітня близько 16 години росіяни атакували Слов'янськ ракетами С-300, спрямувавши їх одразу на кілька житлових кварталів.

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