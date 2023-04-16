Сили оборони України знищили спостережний пункт російських загарбників, - ОК "Південь"

На півдні Сили оборони України знищили спостережний пункт російських загарбників, розташований на островах.

Про це оперативне командування "Південь" повідомило у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, українська авіація завдала два удари по місцях зосередження живої сили й техніки росіян у Каховському та Скадовському районах Херсонської області.

Ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони в результаті виконання вогневих завдань ліквідували десятьох російських військових, 13 одиниць озброєння та техніки ворога, зокрема два безпілотні розвідники, чотири артилерійські установки, один танк Т-72 і шість бронемашин.

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