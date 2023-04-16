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Повітряні сили 16 квітня фіксують активність близько 20 літаків російської армії, - Ігнат

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Повітряні сили 16 квітня фіксують активність близько 20 літаків російської армії, - Ігнат
У неділю, 16 квітня, Повітряні сили Збройних сил України фіксують активність близько 20 літаків російської армії.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Радіо Свобода, про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Сьогодні (16 квітня – ред.) велика активність авіації. Сьогодні з ночі надзвичайно велика активність. Реактивна артилерія само собою, С-300, ну й авіація. Близько 20 літаків у повітрі на даний час – це свіжа інформація. Це було і зранку, і зараз", – розповів він.

Ігнат додав, що російські війська атакують ракетами, керованими авіаційними бомбами та іншими видами зброї.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Почитайте как-то что такое есть СД-300. В 2019 году этот комплекс был в стадии 75% готовности. И на 50% поблочно был уже испытан. На окончание работ и принятие его на вооружение не хватило каких-то 40 млн, которые потом каждый год просил у зелени Коростылев.
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    На них нема ''Пороха'' з ракетами які він запустив у виробництво.
  • Игорь Левченко 078d13db
    Может дорогами, что зеля настроил, по ним ******?
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