Повітряні сили 16 квітня фіксують активність близько 20 літаків російської армії, - Ігнат
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У неділю, 16 квітня, Повітряні сили Збройних сил України фіксують активність близько 20 літаків російської армії.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Радіо Свобода, про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
"Сьогодні (16 квітня – ред.) велика активність авіації. Сьогодні з ночі надзвичайно велика активність. Реактивна артилерія само собою, С-300, ну й авіація. Близько 20 літаків у повітрі на даний час – це свіжа інформація. Це було і зранку, і зараз", – розповів він.
Ігнат додав, що російські війська атакують ракетами, керованими авіаційними бомбами та іншими видами зброї.