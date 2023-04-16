Папа Римський Франциск на Великдень побажав миру всім, хто страждає від війни

Папа Римський Франциск привітав християн сходу з Великоднем і побажав миру всім, хто страждає від війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Vatican News.

"Прагну висловити свою близькість всім братам і сестрам які, особливо на сході, сьогодні святкують Великдень: Благодатного вам Великодня!" - сказав Папа Римський.

"Нехай же господь буде з ними і допоможе їм досягти миру!" – попросив він.

Понтифік закликав сумувати з приводу звірств воєн, що тривають нині у світі, та молитися за жертв, "просячи бога, щоб світ більше не переживав жах насильницької смерті від рук людини".

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Нагадаємо, у своєму великодньому посланні до світу 9 квітня Папа Римський попросив росіян шукати правду про вторгнення їхньої країни в Україну.