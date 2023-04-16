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Папа Римський Франциск на Великдень побажав миру всім, хто страждає від війни

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Папа Римський Франциск на Великдень побажав миру всім, хто страждає від війни
Папа Римський Франциск привітав християн сходу з Великоднем і побажав миру всім, хто страждає від війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Vatican News.

"Прагну висловити свою близькість всім братам і сестрам які, особливо на сході, сьогодні святкують Великдень: Благодатного вам Великодня!" - сказав Папа Римський.

"Нехай же господь буде з ними і допоможе їм досягти миру!" – попросив він.

Понтифік закликав сумувати з приводу звірств воєн, що тривають нині у світі, та молитися за жертв, "просячи бога, щоб світ більше не переживав жах насильницької смерті від рук людини".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Папа Римський просить молитися за Україну та закликає глав держав "керуватися не застосуванням сили зброї"

Нагадаємо, у своєму великодньому посланні до світу 9 квітня Папа Римський попросив росіян шукати правду про вторгнення їхньої країни в Україну.

Топ коментарі

  • ZoV KobZona
    Папа, хочешь миру, так заблокируй в своём банке деньги Ху#ла для начала, а потом пи#ди.
  • Психіатрична Лікарня 2
    дементозный недоумок не может определить кто насильник а кто жертва.
  • Степан Гладкий 9c197a7d
    3нову ні про що я не уявляю людині 86 років а він не ро3уміе де добро а де 3ло
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