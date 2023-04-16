Президент Бразилії Лула да Сілва закликав створити аналог G20 для миру в Україні

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва закликав до створення "Великої двадцятки" за участю країн Латинської Америки, Китаю та ОАЕ для завершення російсько-української війни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє France24.

"G20 була сформована, щоб врятувати світову економіку, яка опинилася в кризі. Тепер важливо створити інший вид G20, щоб покласти край цій (російсько-українській – ред.) війні та встановити мир. Це мій намір, і я думаю, що нам вдасться досягти великого успіху", - зазначив да Сілва.

Він також зауважив, що вже обговорив питання російсько-української війни з кількома главами держав, серед яких лідер Китаю Сі Цзіньпін.

"І я думаю, що ми зустрічаємося з групою людей, які вважають за краще говорити про мир, ніж про війну. І тому я думаю, що ми досягнемо успіху", - зазначив президент Бразилії.

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