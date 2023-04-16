З окупованої Херсонщини вдалося повернути літню жінку, яку незаконно вивезли росіяни

Напередодні Великодня за сприяння Мінреінтеграції вдалося повернути в Україну до рідних і близьких літню жінку. Її розшукувала дочка. Жінка залишилася на тимчасово окупованій території Херсонщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"У грудні минулого року до відомства звернулася жінка, яка розшукувала свою літню матір. Старенька залишилася на тимчасово окупованій території Херсонщини. Пізніше з’ясувалося, що вона була тяжко поранена і її незаконно перемістили в Генічеськ. У співпраці з волонтерською організацією "Допомагаємо виїхати" стареньку вдалося вивезти з тимчасово окупованого міста через територію Росії та Білорусі", - йдеться у повідомленні.

Тяжкохвору жінку на кордоні з Білоруссю забрала швидка допомога з Кривого Рогу, де на неї чекала дочка.

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