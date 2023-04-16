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Візит Кулеби до Багдаду продовжить стратегію відкриття для України нових горизонтів у світі, - МЗС

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Візит Кулеби до Багдаду продовжить стратегію відкриття для України нових горизонтів у світі, - МЗС
Візит міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби до столиці Іраку Багдаду в понеділок, 17 квітня, продовжить стратегію відкриття нових горизонтів у світі та створення нових можливостей для України, бізнесу і громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Поїздка глави МЗС України на Близький Схід продовжує стратегію відкриття нових горизонтів у світі та створення нових можливостей для української держави, бізнесу та громадян", - зазначено в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що в Багдаді Кулеба проведе переговори з прем'єр-міністром Мухаммадом Ас-Судані та віцепрем'єр-міністром, міністром закордонних справ Іраку Фуадом Хусейном.

Сторони обговорять розвиток політичного діалогу, збільшення обсягів торгівлі та взаємодію в міжнародних організаціях.

Раніше повідомлялося, що, за словами прессекретаря Міністерства закордонних справ Іраку Ахмада аль-Саххафа, метою візиту Кулеби є обговорення питань зміцнення двосторонніх відносин і консультації щодо розв'язання різноманітних регіональних і міжнародних проблем у цій сфері", - ідеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна активізує механізми взаємодії з Іраком

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
    королівство, Ірак став республікою в 1958;
    Партія Баас прийшла до влади в результаті перевороту у 1968 р;
    у 1979 Саддам Хусейн аль Тікріті прибрав владу і став президентом Іраку;
    у 1980-1988 - Ірано-іракська війна;
    у 1990 Хусейн вторгся й анексував Кувейт, що викликало війну в Перській затоці в 1991; Кувейт було визволено силами союзників, але Саддам Хусейн залишився при владі;
    у 1992 ООН оголосила південний Ірак зоною, закритою для польотів, щоб захистити шиїтів. Вторгнення Іраку в цю зону дало можливість бомбардування США стратегічних об'єктів Іраку; президент Клінтон також віддавав наказ про бомбардування Іраку в 1993.
    у 2003 США без згоди НАТО почали війну з Іраком. Формальною підставою для війни стали не підтверджені ЦРУдані про наявність в Іраку зброї масового знищення. В результаті війни режим Саддама Хусейна було скинуто, Саддама Хусейна було страчено через повішення 30 грудня 2006 р.
    30 січня 2005 пройшли перші за 50 років вільні вибори.7 березня - парламентські вибори в Іраку 2010

    ОСЬ ТАК І З РАШЕЮ ТРЕБА ЗРОБИТИ
  • Олег Квиташ
    А потім ми будемо дивуватись чому не створюють спецтрибунал по росії, навіть зараз Україна не може отримати необхідні 90 голосів серед 200 країн. Московити не соромляться, коли потрібна підтримка то їдуть і до папуасів.
  • Argentina Urugvay f4c69210
    нужно для начала отмыться от зашквара УкрРозпилПрома и Антонова ... сколько в Ирак и Тайланд должны были поставить БТР-ов и танков и сколько в итоге поставили? ... в порту в ираке разгружали БТР-ы, часть была прямо с трещинами в корпусе ....

    а сомолеты, что в АН на Кубу и а Южную Америку поставлял и должен был поставить, тоже закончилось эпичными скандалами ....

    огромный репутационный ущерб стране ... хотя чему удивляться, если даже Мрию, и ту черти орками хотели на блюдичке отдать ...
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