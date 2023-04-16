Візит Кулеби до Багдаду продовжить стратегію відкриття для України нових горизонтів у світі, - МЗС

Візит міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби до столиці Іраку Багдаду в понеділок, 17 квітня, продовжить стратегію відкриття нових горизонтів у світі та створення нових можливостей для України, бізнесу і громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Поїздка глави МЗС України на Близький Схід продовжує стратегію відкриття нових горизонтів у світі та створення нових можливостей для української держави, бізнесу та громадян", - зазначено в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що в Багдаді Кулеба проведе переговори з прем'єр-міністром Мухаммадом Ас-Судані та віцепрем'єр-міністром, міністром закордонних справ Іраку Фуадом Хусейном.

Сторони обговорять розвиток політичного діалогу, збільшення обсягів торгівлі та взаємодію в міжнародних організаціях.

Раніше повідомлялося, що, за словами прессекретаря Міністерства закордонних справ Іраку Ахмада аль-Саххафа, метою візиту Кулеби є обговорення питань зміцнення двосторонніх відносин і консультації щодо розв'язання різноманітних регіональних і міжнародних проблем у цій сфері", - ідеться в повідомленні.

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