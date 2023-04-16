Внаслідок удару по Слов’янську загинуло 15 людей. Рятувальні роботи завершені, - ОВА

Керівник Донецької ОВА Павло Кириленко оприлюднив інформацію про завершення пошукових робіт у багатоповерхівці Слов’янська, куди влучила російська ракета.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Кириленко зазначив: "Рятувальні роботи на п'ятиповерхівці у Слов'янську завершені. За уточненим даними, з-під завалів дістали 15 людей: 5 (у тому числі, 14-річну дівчинку) вдалося врятувати, 10 (серед них дворічний хлопчик) загинули.

Нагадаю: 14 квітня рашисти завдали масованого ракетного удару по Слов'янську. По місту було випущено 8 ракет із ЗРК "С-300".

Жервами цієї атаки стали 39 людей: 15 із них загинули, 24 були поранені. Наймасштабніших руйнувань рашисти завдали п'ятиповерхівці у провулку Парковий - рятувальні роботи із розбору завалів та пошуку людей там тривали кілька днів".

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Нагадаємо, росіяни в п'ятницю, 14 квітня, вдарили ракетами по Слов'янську.