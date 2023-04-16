Міністр агрополітики Сольський обговорив з угорським колегою заборону імпорту зерна, транзит збережеться

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський обговорив з міністром сільського господарства Угорщини Іштваном Надем ситуацію з експортом української аграрної продукції в Угорщину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики у фейсбуці.

Сольський наголосив на необхідності продовження переговорів для досягнення домовленостей з приводу експорту української сільськогосподарської продукції та неприйнятність односторонніх рішень.

Зі свого боку міністр сільського господарства Угорщини запевнив, що транзит для української агропродукції зберігатиметься і надалі.

Сторони домовились провести консультації і найближчим часом зустрітися повторно.

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Нагадаємо, що уряд Угорщини слідом за Польщею 15 квітня 2023 року тимчасово заборонив ввезення з України зерна та насіння олійних культур, а також іншу сільськогосподарську продукцію до 30 червня 2023 року.