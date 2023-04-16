"У нас нет понимания того, где мы находимся, кроме того, что мы в Луганской области", - російських мобілізованих знову "брехнею" завезли в Україну. ВIДЕО

Мобілізовані з Московської та Івановської областей скаржаться на те, що їх незаконно вивезли з Ростова-на-Дону до Луганської області, відібравши військові квитки.

Відповідне відеозвернення оприлюднено в телеграм-каналі ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Рідні розповіли ASTRA, що на відео, записаному 10 чи 13 квітня, - частина мобілізованих, яких 5 квітня 2023 року в складі близько 500 осіб відправили трьома вантажними літаками з Курська до Ростова-на-Дону. Нібито для навчання та переведення у підпорядкування до місцевої військової частини. Проте звідти вночі чоловіків вивезли до Луганської області.

Автори зазначають, що групу, судячи з усього, розділили. Зокрема, 170 мобілізованих із цих літаків змушували підписати контракти з ПВК "Вагнер".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В армії РФ триває "міжусобна боротьба" через підходи до війни в Україні, - британська розвідка

"Мы, военнослужащие в/ч 11048 и в/ч 61899 с полевого лагеря "Постоялые дворы" (Курской области) были направлены, со слов подполковника Маецкого и полковника Ермака, в сторону Крыма переводиться в Южный военный округ, боевое распоряжение нам показано не было, офицеров с нами не было, после этого мы прибыли в Ростов в 136-ю мотострелковую бригаду, где проходят службу только срочники, где у нас были собраны военники под предлогом того, что проставят там новые печати о переводе в часть и было сказано, что военники вернут в течение одного дня.

На данный момент с тех слов прошло пять дней, документы так и не выдали.<…>.

Многие из нас являются небоеспособными. У них - категория "Д". Они не могут выполнять боевые задачи. Многим требуется медицинская помощь, которую здесь нам в полевых условиях не могут оказать", - заявили солдаты на видео.

Також читайте: Армія РФ щоденно зазнає втрат в Україні і намагається поповнити їх невеликими групами, - Генштаб

"Люди, которые нас здесь приняли, называть их не буду, но они нам помогают, им спасибо", - каже один із військових, не пояснюючи, хто саме їх "прийняв".