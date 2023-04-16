Російські окупанти двічі за добу 16 квітня обстріляли Нікопольську громаду на Дніпропетровщині, - облрада
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Російські окупанти двічі за день 16 квітня обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Дві людини постраждали.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає Укрінформ.
"Сьогодні ворог двічі обстріляв Нікопольщину - є поранені люди та руйнування. Надвечір росіяни атакували Червоногригорівську громаду. Наслідки з’ясовуються", - йдеться у дописі.
Раніше повідомлялося, що з важкої артилерії російські війська обстріляли храм у Нікополі, поранені дві людини: жінку доставили у лікарню, чоловік від госпіталізації відмовився.
Знищені господарча споруда, пошкоджений храм, лінії електропередачі, 5 приватних житлових будинків, 4 господарчі споруди, 2 автомобілі.