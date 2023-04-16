США обговорюють можливі механізми передачі активів РФ для відбудови України

Російська Федерація мусить заплатити за шкоду, завдану Україні внаслідок повномасштабного вторгнення. Наразі Сполучені Штати ведуть переговори про можливі механізми, які допоможуть це зробити.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю CNN у програмі Fareed Zakaria заявила міністр фінансів США Джанет Єллен.

"Я вважаю, що Росія повинна заплатити за шкоду, завдану Україні. Світова спільнота очікує, що Росія понесе цю відповідальність. Це питання, яке ми обговорюємо з нашими партнерами, але є юридичні обмеження в тому, що ми можемо зробити із замороженими російськими активами. Ми обговорюємо з партнерами, що можемо з цим зробити у майбутньому. Але це те, що повинно відбутися, Росія мусить заплатити за завдані (Україні, – ред.) збитки", - відповіла вона на запитання, чи повинна Росія заплатити за відбудову України своїми замороженими активами центробанку на Заході.

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Єллен також зауважила, що завдяки запровадженню проти Москви санкцій вже досягнуто дві мети – зменшилися прибутки й обладнання для продовження ведення війни.

""Граничні ціни" на російську нафту, які ми запровадили, вже зменшили прибутки Путіна десь на 40% за останній рік. Він очікував на бюджетний профіцит, але натомість має великий дефіцит. Що стосується обладнання, то тут успіх в тому, щоб позбавити Росію обладнання. Це сталося завдяки експортному контролю й санкціям не тільки США, а й інших партнерів", - додала вона.