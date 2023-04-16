Росіяни змінили тактику обстрілів і тепер передусім атакують південні, східні та північні області, - Повітряні сили

Навесні цього року військові РФ змінили тактику обстрілів України.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказав речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За його словами, протягом осені-зими під час масованих обстрілів всієї України Росія "фактично застосувала увесь свій стратегічний арсенал крилатих ракет" і випустив їх по об'єктах нашої критичної інфраструктури.

"Зараз це змінилося. З весни ворог передусім атакує південні, східні та північні області. Куди може дістати тією зброєю, там і атакує", - сказав Ігнат.

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Речник ПС зазначив, що за даними української розвідки, кілька місяців тому Росія мала на зберіганні 7 тисяч ракет для С-300, але з цієї кількості вже використаний чималий обсяг. Водночас за словами Ігната, точно не відомо, у якому стані ці ракети.

"Треба розуміти, в якому стані ці ракети, якщо вони готові до застосування. Як вони зберігалися, чи не відсиріли. Тому не можна точно сказати, скільки у них є боєздатних, бо як вже неодноразово бачили при застосуванні С-300, їх знаходили на території Росії. Вони не долітали", - сказав він і додав, що Росія може виготовляти ракети для ЗРС С-300 та С-400.